«Бразильский» штамм коронавируса впервые выявили в ФРГ

Болезнь протекает бессимптомно. Вирусологи не видят оснований, что новый штамм приведет к более тяжелому течению заболевания.

Мужчина прилетел из Бразилии во Франкфурт-на-Майне. Исследования его пробы показали, что речь идет о мутации ковида, распространенной в Бразилии. Университетская больница Франкфурта знала, что на борту рейса находился инфицированный человек без симптомов.

Новая мутация могла зародиться в штате Амазонас, написало РИА ФАН. Информация о ней появилась в конце декабря 2020 года. Штамм может быть доминирующим в Амазонке. По данным британских экспертов, существует два разных типа «бразильской» разновидности вируса. Сотрудники немецкого Института Роберта Коха заявили, что «бразильский» штамм аналогичен южноафриканскому. Предположительно, он легче передается.

За время пандемии в Германии 50 тысяч граждан скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом. За последние сутки умерли 859 человек. До 14 февраля в стране действует строгая самоизоляция, при этом власти фиксируют снижение уровня заболеваемости.