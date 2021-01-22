facebook_pixel
    22 января 2021, 20:37

    «Бразильский» штамм коронавируса впервые выявили в ФРГ

    Алена Макаренко

    В Германии выявлен первый пациент с «бразильской» мутацией коронавируса. Об этом рассказал министр по социальным делам земли Гессен Кай Клозе, сообщило агентство DPA.
    «Бразильский» штамм коронавируса впервые выявили в ФРГ

    Болезнь протекает бессимптомно. Вирусологи не видят оснований, что новый штамм приведет к более тяжелому течению заболевания.

    Мужчина прилетел из Бразилии во Франкфурт-на-Майне. Исследования его пробы показали, что речь идет о мутации ковида, распространенной в Бразилии. Университетская больница Франкфурта знала, что на борту рейса находился инфицированный человек без симптомов.

    Новая мутация могла зародиться в штате Амазонас, написало РИА ФАН. Информация о ней появилась в конце декабря 2020 года. Штамм может быть доминирующим в Амазонке. По данным британских экспертов, существует два разных типа «бразильской» разновидности вируса. Сотрудники немецкого Института Роберта Коха заявили, что «бразильский» штамм аналогичен южноафриканскому. Предположительно, он легче передается.

    За время пандемии в Германии 50 тысяч граждан скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом. За последние сутки умерли 859 человек. До 14 февраля в стране действует строгая самоизоляция, при этом власти фиксируют снижение уровня заболеваемости.