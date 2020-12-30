Силуанов спрогнозировал спад пандемии коронавируса к середине года

Есть надежда, что дополнительных мер поддержки российской экономики в 2021 году не потребуется. Однако если до этого дойдет, опыт 2020 года показал, что Россия может быстро мобилизовать силы и достигать целей.

Такую надежду выразил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если потребуется принятие экстраординарных мер, надеюсь, что до этого не дойдет ситуация, то опыт текущего года говорит о том, что мы можем быстро мобилизоваться. Быстро принимать решения и быстро достигать цели. Надеюсь, что в следующем году этого не будет, должны пройти штатно», — сказал он.

Он также отметил, то с началом вакцинации у населения начал появляться иммунный ответ. Поэтому появилась надежда, что ситуация с коронавирусом может улучшиться к середине года, и тогда у россиян появится возможность вернуться к нормальной жизни. В таком случае маски придется использовать только в редких случаях, во время реального общения с коллегами и друзьями, которое снова возобновится вместо видеоконференций.

«Это самое главное, мы видим ценность такого общения, что раньше не было просто заметно, а сейчас видно, что это дорогого стоит», — подчеркнул Силуанов.

«Газета.ru» напомнила, что ранее ситуацию с коронавирусом в России прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в стране из-за инфекции скончался 70 921 пациент, еще 45 109 летальных исходов учитываются как те, на которые повлиял ковид.