Власть 17 июня 2023, 11:23 Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ для новых регионов России Врио губернатора Сальдо: для новых регионов России нужен отдельный федеральный округ РИА «Новости»

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Новым регионам России нужен отдельный федеральный округ. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, написало РИА «Новости».

Государственный деятель отметил, что возможны разные варианты развития организационной структуры, которая опирается на российское законодательство.

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«Было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ. Но решение будет приниматься президентом и правительством», — сказал он.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик в границах 2014 года, поэтому в состав страны они вошли со всеми территориями. Президент Владимир Путин и руководители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о вхождении территорий в состав России после проведения референдума.

Ранее Сальдо заявил, что российским войскам хватит сил и средств на создание санитарной зоны на Украине. Он подчеркнул, что ВС РФ очень сильны и хорошо укомплектованы. Принцип формирования границ санитарного кордона будет зависеть от дальности вооружений ВСУ, от которых нужно обезопасить российскую территорию.