Спецоперация 17 июня 2023, 10:24 Песков рассказал о принципе формирования границ санитарной зоны на Украине Представитель Кремля Песков: границы санитарной зоны будут зависеть от вооружений ВСУ piqsels

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Размеры возможной санитарной зоны на Украине будут зависеть от дальности вооружений ВСУ, от которых нужно обезопасить российскую территорию. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», — сказал он.

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Песков отметил, что по сути работа по созданию такой зоны уже ведется. Ее главная цель — прекратить обстрелы со стороны украинских войск российских регионов.

О возможном создании санитарной зоны заявил президент России Владимир Путин 13 июня в ходе встречи с военными корреспондентами. Он отметил, что пока существует только идея, реализация будет зависеть от развития событий. Позже Песков пояснил, что Россия из-за поставок дальнобойного оружия Западом Украине должна будет отодвинуть военную инфраструктуру киевского режима на безопасные расстояния.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказал мнение, что возможная будущая санитарная зона на Украине, чтобы быть реальной защитой для РФ, должна проходить по границам Львова.