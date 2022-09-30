ДНР и ЛНР войдут в Россию в границах всех областей | 360°

Власть 30 сентября 2022, 15:03 Поделиться Telegram

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Viber ДНР и ЛНР войдут в Россию в границах всех областей Представитель Кремля Песков: ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года РИА «Новости»

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Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик в границах 2014 года, поэтому в состав страны они войдут со всеми территориями. Как сообщило РИА «Новости», так ответил на вопрос журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Донецкая и Луганская народные республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

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На вопрос о том, как быть с территориями Донецкой Народной Республики, которые остаются под контролем Киева, Песков ответил, что их «предстоит освободить». Он добавил, что признанное Россией государство вступает в состав страны в границах 2014 года.

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По территориям Херсонской и Запорожской областей представитель Кремля пообещал, что уточнит информацию 30 сентября.

В ближайшее время президент России Владимир Путин и руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подпишут соглашения о вхождении территорий в состав России. Такое решение приняли по итогам прошедших референдумов.

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