Спецоперация 16 июня 2023, 19:03 Сальдо выразил уверенность в том, что ВС России смогут создать санитарную зону на Украине Врио главы Херсонской области Сальдо: ВС РФ смогут создать санитарную зону на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российским войскам хватит сил и средств на создание санитарной зоны на Украине, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на полях ПМЭФ. Об этом написал ТАСС.

Сальдо подчеркнул, что ВС России очень сильны и хорошо укомплектованы.

Реклама

«Поэтому, если это нужно для защиты людей и населения, то нужно ее (санитарную зону — прим. ред.) делать, и хватит на это сил», — констатировал он.

О возможном создании санитарной зоны заговорил президент России Владимир Путин, общаясь с военкорами 13 июня. Он отметил, что это, вероятно, потребуется, если не прекратятся прилеты на российскую территорию. Пока есть только идея, реализация будет зависеть от ситуации, подчеркнул глава государства. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что ВСУ получают от Запада все более дальнобойное вооружение и продолжают бить по жилым кварталам с подконтрольной Украине территории. Для обеспечения безопасности жителей придется отодвинуть украинскую военную инфраструктуру на санитарное расстояние.

Чтобы служить реальной защитой, возможная санитарная зона должна проходить по границам Львова, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.