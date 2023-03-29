Власть 29 марта 2023, 13:48 Российские власти продолжат контакты с МОК для защиты интересов спортсменов Представитель Кремля Песков: Россия продолжит работу с МОК по защите прав своих атлетов РИА «Новости»

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Россия продолжит работу с Международным олимпийским комитетом, направленную на защиту прав отечественных спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Конечно же, продолжатся контакты с Международным олимпийским комитетом», — отметил Песков.

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Новые рекомендации МОК ограничили спортсменам из России и Белоруссии возможность подать заявки для возвращения на международные соревнования.

Президент МОК Томас Бах обратил внимание, что российские и белорусские атлеты могут принять участие в соревнованиях, но только в нейтральном статусе и индивидуально.

Олимпийский комитет России счел такие условия фарсом. В заявлении организации подчеркнули, что решение исполкома международной организации — это признание собственной ошибки.