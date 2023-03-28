Важное 28 марта 2023, 17:51 МОК сохранил рекомендации по спортивным ограничениям для России МОК продлил рекомендацию отказать России в проведении международных соревнований РИА «Новости»

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Проведение международных соревнований в России и Белоруссии остается нежелательным, так же как и присутствие национальных флагов и гимнов обеих стран на всех международных спортивных событиях. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам заседания исполкома организации.

Сохранилась и рекомендация не аккредитовать и не приглашать правительственные организации или чиновников России и Белоруссии на международные спортивные мероприятия.

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«Эти санкции ввели в действие в феврале 2022 года, а затем усилили и подтвердили Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Сегодня исполком МОК подчеркнул, что они остаются в силе», — указали в комитете.

В организации подчеркнули, что в ходе консультаций о дальнейшем участии российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях МОК посоветовал следовать следующим рекомендациям.

Их допустят к соревнованиями в нейтральном статусе и только в личном зачете при прохождении всех антидопинговых требований.

Не допустят к соревнованиям команды атлетов из России и Белоруссии, поддержавших специальную военную операцию, работающих по контракту с военными или органами национальной безопасности спортсменов.

Рекомендации не касаются участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже и Зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Решение по этому вопросу МОК примет позднее.