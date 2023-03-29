Спорт 29 марта 2023, 02:11 ОКР назвал «фарсом» условия МОК по допуску российских спортсменов к соревнованиям ОКР назвал условия МОК по допуску российских спортсменов к соревнованиям неприемлемыми РИА «Новости»

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Олимпийский комитет России назвал абсолютно неприемлемыми условия допуска российских спортсменов к соревнованиям, которые озвучил МОК. В заявлении комитета сказано, что решения исполкома международной организации — это признание собственной ошибки.

«Сегодняшние решения исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях», — отметили в ОКР.

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Речь идет о предложении МОК допускать россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, без флагов и гимнов и при условии, что спортсмены не представляют силовые структуры или вооруженные силы. Также участники соревнований не должны поддерживать «боевые действия».

При этом рекомендации касаются только индивидуальных дисциплин. Они не затрагивают Олимпиаду 2024 года, по которой решение примут позже.

ОКС раскритиковал критерии о недопуске спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах. В комитете такое требование посчитали попыткой внести раскол в сообщество российских спортсменов, разделив их на «допустимых» и «остальных», а также нанести урон спортивной отрасли страны в целом. Решения МОК назвали не более, чем «фарсом», пообещав работать дальше с коллегами из Лозанны.

Ранее сообщалось, что новые рекомендации МОК ограничили спортсменам из России и Белоруссии возможность подать заявки для возвращения в мировой спорт. Но даже для тех, кому удастся выполнить все условия, Олимпийские игры могут остаться закрытыми.