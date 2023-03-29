Спорт 29 марта 2023, 00:41 Дискриминация по паспорту. Критерии МОК закрыли российским спортсменам путь на мировые старты Спортивный журналист Малосолов: МОК превысил свои полномочия рекомендациями для россиян РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет (МОК) после заседания исполкома представил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Озвученные условия — чистой воды дискриминация вкупе с нарушением главного олимпийского принципа о спорте вне политики. Превышение чиновниками МОК своих полномочий в итоге приведет к уничтожению мировой спортивной семьи.

Обязательно к исполнению

Президент МОК Томас Бах, комментируя рекомендации для мировых спортивных федераций и организаторов первенств, заявил, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие в соревнованиях, но только в нейтральном статусе и индивидуально. Все командные виды спорта останутся для них недоступными.

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В отборе для участия не смогут принимать участие атлеты, имеющие отношение к силовым структурам или армии. Это означает, что представители спортивных сообществ ЦСКА и «Динамо» могут забыть о медалях.

До международных соревнований допустят только тех российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживали специальную военную операцию. Как федерации должны это проверить, Бах не уточнил.

Президент МОК подчеркнул, что рекомендации не распространяются на участие в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов. Решение по ним примут позднее.

«Международные федерации сами должны решать, как спортсмены из России и Белоруссии пройдут отбор на ближайшие Олимпиады. Результаты этих квалификационных соревнований не будут приниматься во внимание, когда придет время решать, могут ли спортсмены из этих стран в принципе участвовать в таких соревнованиях», — добавил Бах.

РИА «Новости»

Таким образом новые рекомендации МОК ограничили спортсменам из России и Белоруссии возможность подать заявки для возвращения в мировой спорт. Но даже для тех, кому удастся выполнить все условия, Олимпийские игры могут остаться закрытыми.

Сегрегация вперемешку с фарсом

Выпущенные МОК рекомендации отдалили возможность российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Это дискриминация по национальному признаку, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он напомнил, что МОК уже предупреждали о невозможности такого подхода международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе представители ООН.

«Лишение как минимум 30% представителей нашей олимпийской команды возможности выступать в отборочных и квалификационных соревнованиях без каких-либо правовых оснований. Такой подход противоречит Олимпийской хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским, да любым общепринятым нормам, — подчеркнул глава ОКР.

Поздняков добавил, что рекомендации МОК поставили крест на мечтах тысяч российских и белорусских спортсменов побороться за медали Олимпийских игр. По его словам, спортивные чиновники выбрали политику вместо спорта.

«Решения МОК являются не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации», — заметил он.

РИА «Новости»

Спортсменов подведут под статью

С мнением, что МОК нарушил собственные регламенты и законы об отсутствии роли политики в мировом спортивном движении, согласился спортивный журналист Андрей Малосолов. В беседе с «360» он отметил, что это касается всех стран, даже если государство ведет боевые действия.

«Никогда за всю историю МОК решения властей не касались спортсменов. За редким исключением, когда из-за политики апартеида из спортивной семьи исключили Южно-Африканскую республику», — заявил журналист.

Непонятно и то, как российским спортсменам придется доказывать, что они не поддержали специальную военную операцию. В данном случае речь идет о вмешательстве в личную жизнь атлетов, на что МОК не имеет никакого права.

Человек может поддерживать или не поддерживать все что угодно, хоть восстание желтых повязок, хоть коллекционирование бабочек или колорадских жуков. Он также имеет право поддерживать или не поддерживать те или иные действия своего государства. Андрей Малосолов спортивный журналист

Рекомендации чиновников МОК, указал Малосолов, по факту принуждают спортсменов выступать против собственного государства, что в России является уголовным преступлением. Такую политику международной организации нельзя объяснить ничем, кроме как попыткой разрушить целостность спортивного сообщества изнутри.

«Они направляют спортсменов России на преступление. Это настоящее скотство обезумевшего Запада и не менее обезумевшего Томаса Баха, главаря МОК, который вышел за рамки своих полномочий», — заключил спортивный журналист.

Малосолов отметил, что, выступив против специальной военной операции, спортсмены, по сути, вступают в конфликт с государством, которое является их главным спонсором. За чей счет атлет должен тренироваться и выступать на мировых первенствах, чиновников МОК не заботит.

РИА «Новости»

Журналист заявил, что окончательное решение об участии атлетов в Олимпийских играх и международных соревнованиях должны принять власти страны. Обозначить точки невозврата и дать спортсменам инструкции, как им поступать в сложившейся ситуации.

Отдельно он коснулся пункта рекомендаций, в котором говорится, что Россию и Белоруссию не могут рассматривать в качестве участников международных соревнований.

«Если это нейтральный статус — это одно. Но полный запрет нашего государства выходит за рамки полномочий МОК. Это попытка унизить наших спортсменов и нашу страну», — подчеркнул Масолов.

Спортивный журналист добавил, что на месте спортсменов при попытке взять с него обязательства осудить или подписать бумаги с осуждением решения властей о проведении специальной военной операции послал бы чиновников МОК к черту с их играми.

Давление через спорт

Российские спортсмены столкнулись с давлением со стороны МОК задолго до начала специальной военной операции. Все началось после Олимпийских игр в Сочи, после которых по решению мировых спортивных чиновников россияне начали выступать под нейтральным флагом, а многих отстранили от соревнований. Об этом «360» напомнил эксперт в области спорта и молодежной политики, основатель первого в России общества защиты прав потребителей в сфере спорта Всеволод Алексеев.

«Сегодня спортивные федерации придумывают правила на ходу в связи с изменением политической ситуации. Поэтому ни один спортсмен не застрахован от того, чтобы попасть под отстранение, даже если сохраняет лояльность спортивным федерациям», — пояснил он.

По словам Алексеева, мировой спорт, несмотря на лозунги о том, что он вне политики, стал еще одним инструментом давления на Россию. И допустили это мировые спортивные чиновники.