Россияне прислали в Госдуму более 120 тысяч обращений по законам о QR-кодах

Законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных пространств и покупок билетов на междугородний транспорт до 14 декабря изучат регионы, Общественная и Счетная палаты, а также Совет Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что эти законопроекты требуют внимательного изучения со стороны людей, законодателей, представителей общественности и экспертов. Каждый должен высказать свои замечания и предложения.

«В адрес Государственной думы поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей», — написал Володин.

Он отметил, что перед внесением законопроектов на рассмотрении правительство, как автор предложений о введении QR-кодов, встретится и обсудит их с комитетами Госдумы по безопасности, охране здоровья и транспорту, а также со всеми фракциями, представленными в нижней палате парламента.

«Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан. Об этом говорил наш президент Владимир Путин. Каким будет решение — покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу», — подчеркнул Володин.

Он призвал россиян обращаться к депутатам и сохранять с ними обратную связь, потому что без этого работа парламента невозможна.

Законопроекты об обязательном введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте подготовило правительство. Документ предусматривает, что электронные пропуска получат прошедшие вакцинацию от коронавируса, перенесшие инфекцию в последние полгода и обладатели справок о медотводе от прививки.

Предъявлять QR-код не нужно при посещении аптек и продуктовых магазинов. Окончательное решение об использовании электронных пропусков возложили на власти регионов. При этом в ряде субъектов такая мера уже действует. На этой неделе в Татарстане QR-коды проверяли у пассажиров общественного транспорта. В Казани в автобусы, трамваи, троллейбусы и метро не пустили более полутора тысяч человек. По оценке мэрии, это меньше 0,23% от всего пассажиропотока. При этом в ряде случаев пассажиры без QR-кодов вступали в конфликты с кондукторами.