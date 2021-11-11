Федеральный оперштаб по борьбе с ковидом официально сообщил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Разработка ведется совместно с профильными ведомствами, сообщило РИА «Новости».

По словам главы социального комитета Совета Федерации Инны Святенко, в Совфед эти документы пока не поступили. О внесении их в Госдуму оперштаб обещал сообщить дополнительно, уточнило агентство.

Ранее о разработке таких мер сообщил РБК. По данным источника издания, планируется, что QR-коды будут обязательными при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах.

Собеседник РБК уточнил, что это решение связано со сложной эпидемической ситуацией. Мера будет действовать до июня 2022 года, добавил он. При этом решения о деталях использования QR-кодов, по его словам, будут принимать регионы.

Ранее решение об обязательных QR-кодах для внутренних перелетов внутри Камчатки и поездках на нескольких рейсах междугородных автобусов ввели власти Камчатского края. Такую же меру уже приняли в Хабаровском крае.

В Татарстане 6 ноября заявили о том, что через две недели лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе.