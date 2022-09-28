Россия созовет Совбез ООН из-за аварии на «Северных потоках» | 360°

Власть 28 сентября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Россия созовет Совбез ООН из-за аварии на «Северных потоках» Захарова сообщила о намерении России созвать Совбез ООН из-за аварий на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Россия планирует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с провокациями на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ Россия намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН», — написал она.

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Ранее дипломат призвала президента Джо Байдена пояснить свои слова о том, что США избавятся от «Северного потока», если Россия начнет специальную операцию на Украине.

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О резком спаде давления в газопроводах стало известно 26 сентября. Власти Швеции сообщили, что причиной неисправности трубы могли оказаться умышленные подводные подрывы. Эту версию не исключают и службы безопасности Германии.

Журналисты предупредили, что если поврежденные трубы не отремонтировать в самое ближайшее время, то восстановить их станет невозможно из-за коррозии.

Бывший глава МИД Польша Радослав Сикорский в социальной сети поблагодарил США за аварию на газопроводах.

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