Россия созовет Совбез ООН из-за аварии на «Северных потоках» | 360°

Все новости

Эксклюзив

28 сентября 2022, 20:14

Переговоры с Украиной возможны только после ее полного разгрома

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:59

Детско-юношеский турнир по футболу «Кубок офицеров России» прошел в Одинцове

Реклама

Мир

28 сентября 2022, 19:54

Обвинение СБУ организаторов референдумов назвали смехотворным

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:51

Михаил Онуфриенко: российские войска прогрызают оборону противника в Донбассе

Мир

28 сентября 2022, 19:36

Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков»

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:34

Проект реновации Подмосковья представили на архитектурном фестивале «Зодчество»

Происшествия

28 сентября 2022, 19:31

Виктория Боня показала трагедию на горе Манаслу в Гималаях

Мир

28 сентября 2022, 19:21

«Люди фактически выбрасывают собственность». Что происходит на границе России и Грузии

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:16

«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына

Власть

28 сентября 2022, 17:42

Россия созовет Совбез ООН из-за аварии на «Северных потоках»

Захарова сообщила о намерении России созвать Совбез ООН из-за аварий на «Северных потоках»

Читать 360tv в

Россия планирует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с провокациями на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ Россия намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН», — написал она.

Реклама

Ранее дипломат призвала президента Джо Байдена пояснить свои слова о том, что США избавятся от «Северного потока», если Россия начнет специальную операцию на Украине.

Реклама

О резком спаде давления в газопроводах стало известно 26 сентября. Власти Швеции сообщили, что причиной неисправности трубы могли оказаться умышленные подводные подрывы. Эту версию не исключают и службы безопасности Германии.

Журналисты предупредили, что если поврежденные трубы не отремонтировать в самое ближайшее время, то восстановить их станет невозможно из-за коррозии.

Бывший глава МИД Польша Радослав Сикорский в социальной сети поблагодарил США за аварию на газопроводах.

Газопровод Северный поток — 2

МИД РФ

ООН

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама