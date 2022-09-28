Службы безопасности Германии не исключили, что «Северный поток» станет невозможно использовать | 360°

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Службы безопасности Германии не исключили, что «Северный поток» станет невозможно использовать

Tagesspiegel: «Северный поток» может стать непригоден к использованию после ЧП

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Немецкие службы безопасности выразили опасение, что обе нитки газопровода «Северный поток» будут непригодны для использования навсегда, написала местная газета Tagesspiegel. Издание сослалось на источники Daily Mirror: по их версии, если повреждения труб не отремонтируют в ближайшее время, в них попадет слишком много соленой воды, что приведет к коррозии.

К расследованию ЧП подключился кризисный штаб Министерства иностранных дел Германии. Консультации по поводу возможных последствий проводят также несколько федеральных министерств и аппарат канцлера.

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Немецкая полиция решила усилить контроль над территориальными водами страны. Усилят и охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях. По информации издания, у властей вызывает озабоченность защита строящихся в настоящее время терминалов сжиженного природного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей.

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Как и Еврокомиссия, немецкие органы безопасности и Служба внешней разведки не исключают, что ЧП на «Северных потоках» стали следствием саботажа. По одной из теорий, дайверы могли прикрепить взрывчатку к двум трубам Nord Stream — 1 и одной из двух труб еще не введенного в эксплуатацию Nord Stream — 2.

Германия совместно с датскими и шведскими властями пытается продолжить анализ ситуации. Процесс осложняет то, что взрывы произошли на большой глубине. Датская сторона заявила, что расследование в море может состояться не раньше, чем через неделю или две, — из соображений безопасности.

Германия

Газопровод Северный поток — 2

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