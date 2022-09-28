МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках» | 360°

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МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Мария Захарова призвала Байдена объяснить причастность к авариям на «Северных потоках»

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Президент США Джо Байден должен от лица американской администрации дать ответ по поводу своей причастности к авариям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на фрагмент выступления Байдена в феврале, на котором он пообещал, что США покончат с «Северными потоками» в случае начала боевых действий России на Украине.

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Захарова выразила уверенность, что в нынешней ситуации американский лидер обязан обозначить свою позицию по поводу неисправности газопроводов и дать оценку причастности США к авариям.

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«Европа должна знать правду. За свои слова нужно нести ответственность, а непонимание сказанного не освобождает от нее. Слова о намерениях оказались подкреплены обещаниями», — написала представитель МИД РФ.

В начале недели стало известно о критичном падении давления на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» у берегов Дании.

Глава датского МИД Анна Линде заявила, что причиной происшествия стали подводные взрывы, не исключена умышленная диверсия.

США

Газопровод Северный поток — 2

Мария Захарова

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