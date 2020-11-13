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    13 ноября 2020, 18:17

    Россия создаст центр гуманитарного реагирования по Карабаху

    Анатолий Минкин

    Помощь по восстановлению инфраструктуры Нагорного Карабаха и вопросы о поддержке пострадавших жителей Россия будет проводить через Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Указ об его создании подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
    Россия создаст центр гуманитарного реагирования по Карабаху

    В состав центра войдут представители Министерства обороны, МЧС, МИД, пограничной службы ФСБ и других федеральных органов исполнительной власти России.

    Центр гуманитарного реагирования поможет возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам, займется восстановлением гражданской инфраструктуры при участии Азербайджана и Армении.

    Кроме того, через центр будет проводиться координация российских органов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий жителям Нагорного Карабаха.

    Бои в Нагорном Карабахе прекратились на этой неделе после подписания лидерами России, Армении и Азербайджана соглашения по непризнанному региону. За соблюдением договоренностей будут следить российские миротворцы.

    Принимающие участие в миссии военнослужащие уже вошли на территорию региона и начали разворачивать наблюдательные пункты на линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

    Общий контингент составит 1960 человек. Они останутся в регионе на пять лет.