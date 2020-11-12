Российские миротворцы развернули в Карабахе 10 постов и вошли в Степанакерт

Он рассказал, что батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады маршем вошел в Степанакерт. Передовые подразделения бригады дошли до Шуши, где начали разворачивать новые наблюдательные посты.

«Передовые подразделений миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис — Сус — Гейтала — перевал Лысогорский — юго-западная окраина Шуша и приступили к развертыванию четырех наблюдательных постов в зоне ответственности «ЮГ», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что сегодня в Нагорный Карабах прибыли подразделения второго батальона миротворческого подразделения. После разгрузки в аэропорту Эребуни они пройдут 300 километров в район населенного пункта Горис.

Конашенков подчеркнул, что Национальный центр обороны России находится в постоянном контакте с генеральными штабами Азербайджана и Армении для предотвращения возможных нарушений и обеспечения безопасности российских военных.

Всего в Нагорном Карабахе уже находятся 817 миротворцев, 119 единиц вооружения и военной техники, а также восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Россия направила в Нагорный Карабах миротворческую миссию по соглашению о прекращении боевых действий в регионе. Документ подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Миротворцы станут следить за соблюдением договоренностей о прекращении боевых действий. Они останутся в непризнанной республике на срок до пяти лет. Общий контингент составит 1960 человек.