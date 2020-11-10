Президент России пояснил, что об этом говорится в соглашении, которое подписал он, а также лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Путин подчеркнул, что полное прекращение огня начинается с полуночи вторника, 10 ноября.



Также он огласил другие пункты соглашения. Армения и Азербайджан остановятся на занятых ими позициях. По линии соприкосновения в Карабахе и вдоль коридора, который соединяет регион с Арменией развернут миротворцев из России. Они будут следить за выполнением договоренностей обеими сторонами конфликта.

Обе стороны конфликта должны обменяться военнопленными и пропустить на территорию беженцев. Все транспортные узлы на территории Карабаха разблокируются. Контроль за сообщением будут

«Исходим из того, что договоренности создадут условия для долгосрочного и полноформатоного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов», — заявил российский лидер.



Первым о подписании соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что это решение о договоре приняли после глубокого анализа сложившейся ситуации.

Он отметил, что речь в данном случае идет не о победе и не о поражении. Само соглашение Пашинян назвал началом национального единения и возрождения.



