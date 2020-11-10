Кремль опубликовал полный текст совместного заявления по Карабаху

«Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях», — говорится в заявлении.

Россия развернет миротворческий контингент на территории непризнанной НКР. На линии соприкосновения будут находиться 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Параллельно Армения должна будет вывести из Карабаха свои войска.

Российские военные будут нести службу в зоне конфликта в течение пяти лет с автоматическим продлением, если одна из сторон за полгода не предупредит о желании прекратить действие документа.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что охранять мир в регионе будут и миротворцы из Турции, однако в заявлении о них нет ни слова.

9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Наши военные уже выдвинулись в сторону непризнанной республики.