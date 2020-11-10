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    10 ноября 2020, 12:03

    Кремль опубликовал полный текст совместного заявления по Карабаху

    Андрей Иванов

    Полный текст трехстороннего заявления по остановке боевых действий в Нагорном Карабахе появился на сайте Кремля. В нем подробно описаны все условия сохранения мира в регионе. Про турецких миротворцев в документе ничего нет.
    Кремль опубликовал полный текст совместного заявления по Карабаху

    «Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях», — говорится в заявлении.

    Россия развернет миротворческий контингент на территории непризнанной НКР. На линии соприкосновения будут находиться 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Параллельно Армения должна будет вывести из Карабаха свои войска.

    Российские военные будут нести службу в зоне конфликта в течение пяти лет с автоматическим продлением, если одна из сторон за полгода не предупредит о желании прекратить действие документа.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что охранять мир в регионе будут и миротворцы из Турции, однако в заявлении о них нет ни слова.

    9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Наши военные уже выдвинулись в сторону непризнанной республики.