Россия привлечет внимание мирового сообщества к терактам в Черном и Балтийском морях | 360°

Власть 29 октября 2022, 17:19 Россия привлечет внимание мирового сообщества к терактам в Черном и Балтийском морях МИД: Россия поднимет вопрос в СБ ООН о терактах с участием Великобритании РИА "Новости"

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Россия привлечет внимание всего мирового сообщества, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, к совершенным против нее террористическим актам в Балтийском и Черном морях. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Российская сторона привлечет внимание всего мирового сообщества к серии терактов, включая вовлеченность в них Великобритании», — написала она.

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Днем 29 октября украинские националисты атаковали корабли Черноморского флота России в Севастополе с беспилотных летательных аппаратов, писало «Утро.ру». Системы противовоздушной обороны успешно поразили воздушные цели.

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Глава Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что атака была самой массированной после начала специальной операции на Украине.

Позднее Министерство обороны России заявило, что атаку националистам помогли подготовить британские инструкторы.

Российское оборонное ведомство заявило, что эти же иностранные советники приняли участие в разработке планов по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».