Представители британских ВМС оказались причастны к теракту на «Северных потоках» | 360°

Важное 29 октября 2022, 13:49 Представители британских ВМС оказались причастны к теракту на «Северных потоках» Минобороны: представители ВМС Великобритании причастны к терактам на «Северных потоках» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Представители ВМС Великобритании, находящиеся в Николаевской области Украины, принимали участие в подготовке и реализации теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, представители британского подразделения ВМС занимались планированием, обеспечением и реализацией теракта в Балтийском море 26 сентября.

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Расследование диверсий на газопроводах начали также представители Швеции, Дании и Германии. Информацию о результатах своей работы они не раскрывают.

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Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не знает, кто стоит за диверсией на «Северном потоке». По его словам, у Евросоюза нет никаких улик, которые могли бы указать на то, кто может быть ответственным за повреждение российских газопроводов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что взрывы на «Северных потоках» являются попыткой уничтожить общеевропейскую энергетическую инфраструктуру, сообщило ИА Nation News.