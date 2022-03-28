Россия ограничит въезд для жителей недружественных стран

Россия готовит ответные меры на действия со стороны недружественных стран. Новый законопроект введет ограничения на въезд в РФ для граждан государств, входящих в список недружественных. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

При этом он отметил, что срок действия многократных визы для граждан, которые имеют прямую связь с Россией, увеличат до года.

«Сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», — заявил Лавров.

По словам главы МИД, речь идет прежде всего о тех иностранцах, которые причастны к преступлениям против россиян или российских организаций, а также нарушавших их законные права и интересы.

При этом министр добавил, что для иностранцев и людей без гражданства, которые сейчас находятся на Украине, облегчат въезд в Россию с последующим безопасным возвращением домой.

Российское правительство в начале марта утвердило список недружественных государств и территорий, которые ввели санкции против России, ее компаний и граждан. В перечень попали все государства Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Андорра, Албания, США, Канада, Исландия, Новая Зеландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Республика Корея, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Черногория, Украина, Швейцария и Япония.

Кроме того, с 5 марта российские компании, субъекты и само государство начнет расплачиваться по взятым в долг у иностранцев из недружественных стран займам в рублях. Начисление средств пройдет через российские банки по валютному курсу, установленному Центробанком на день платежа.