Россия ограничит въезд для жителей недружественных стран
Лавров анонсировал ограничения для въезда иностранцев из недружественных стран
Россия готовит ответные меры на действия со стороны недружественных стран. Новый законопроект введет ограничения на въезд в РФ для граждан государств, входящих в список недружественных. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
При этом он отметил, что срок действия многократных визы для граждан, которые имеют прямую связь с Россией, увеличат до года.
«Сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», — заявил Лавров.
По словам главы МИД, речь идет прежде всего о тех иностранцах, которые причастны к преступлениям против россиян или российских организаций, а также нарушавших их законные права и интересы.
При этом министр добавил, что для иностранцев и людей без гражданства, которые сейчас находятся на Украине, облегчат въезд в Россию с последующим безопасным возвращением домой.
Российское правительство в начале марта утвердило список недружественных государств и территорий, которые ввели санкции против России, ее компаний и граждан. В перечень попали все государства Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Андорра, Албания, США, Канада, Исландия, Новая Зеландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Республика Корея, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Черногория, Украина, Швейцария и Япония.
Кроме того, с 5 марта российские компании, субъекты и само государство начнет расплачиваться по взятым в долг у иностранцев из недружественных стран займам в рублях. Начисление средств пройдет через российские банки по валютному курсу, установленному Центробанком на день платежа.