Минобороны показало, как последние украинские бойцы покинули «Азовсталь»

Последние украинские бойцы покинули металлургическиц комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Их встретили и обыскали представители ВС РФ и народной милиции ДНР.

На опубликованном Минобороны РФ видео российские силовики проводят осмотр вышедших на поверхность из недр предприятия украинских военных, проверяют вещи, реквизируют оружие, рассматривают татуировки.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что операцию по взятию под контроль металлургического предприятия «Азовсталь» и всего Мариуполя полностью завершена. Подземные сооружения завода контролируются российскими военнослужащими.

20 мая оружие сложила последняя остававшаяся на предприятии группировка украинских военных численностью 531 человек. Всего с 16 мая российские военные взяли в плен 2439 человек, находившихся на «Азовстали».