Власть 29 января 2024, 18:17 Россия и Белоруссия договорились создать медиахолдинг Союзного государства Путин и Лукашенко подписали документ о создании медиахолдинга СГ РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Документ подписали по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге. По словам Лукашенко, создание союзного медиахолдинга, который будет мощным и современным, является общей идеей президентов России и Белоруссии.

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В понедельник, 29 января, Путин и Лукашенко провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства, в ходе которого приняли 15 документов. Президенты отметили, что Россия и Белоруссия продолжат совместную работу над обеспечением равной и неделимой безопасности.

Путин напомнил, что в республике завершили строительство Белорусской АЭС, Россия принимала участие в этом процессе как партнер по Союзному государству. Лукашенко не исключил размещение еще одной атомной электростанции в будущем на востоке Белоруссии.