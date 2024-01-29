Мир 29 января 2024, 15:33 Работа России и Белоруссии над обеспечением безопасности будет совместной Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия проведут совместную работу над обеспечением равной и неделимой безопасности. На это указал президент Владимир Путин в ходе заседания Высшего государственного совета СНГ с участием белорусского лидера Александра Лукашенко.

По его словам, Россия и Белоруссия будут работать в интересах «многополярной, демократичной и справедливой системы мира» и неделимой безопасности. Путин подчеркнул, что сегодняшнее заседание имеет важное значение, а содержательная повестка свидетельствует о намерении углублять взаимовыгодную интеграцию двух стран.

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Глава государства также подвел предварительные итоги выполнения совместных отраслевых союзных программ.

«Благодаря успешному выполнению 28 совместных программ в России и Белоруссии были созданы условия для проведения макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также для развития стран в технологической сфере», — пояснил он.

Путин неоднократно подчеркивал, что основой взаимоотношений двух государств является экономика. Благодаря усилиям правительств России и Белоруссии товарооборот продолжает расти. С января по октябрь 2023 года он достиг 42 миллиарда долларов. Москва и Минск ищут новые направления для кооперации, в том числе в Антарктике.