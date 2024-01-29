Власть 29 января 2024, 15:41 Путин назвал Белоруссию атомной державой Путин заявил о важности развития атомной энергетики в Белоруссии РИА «Новости»

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Запуск энергоблока первой АЭС в Белоруссии дал толчок развитию отраслей в сфере экономики и науки. Об этом в ходе своего выступления на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что республика завершила строительство Белорусской АЭС при непосредственном участии России как партнера по Союзному государству.

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«Не просто станция построена, а, как мы всегда говорим, отрасль создается. И в этом смысле Белоруссия, конечно, стала атомной державой. Это серьезный шаг вперед в развитии экономики и научной сферы, в технологическом развитии», — заявил Путин.

Расположенную в Гродненской области Белорусскую АЭС возвели по российскому проекту. Объект состоит из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 гигаватта. Генеральным подрядчиком по строительству стала входящая в госкорпорацию «Росатом» компания ASE.

Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй подключилим к сети в мае прошлого года, но на полную мощность он пока еще не вышел.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем намерен рассмотреть идею о размещении на востоке республики еще одной атомной электростанции.

В конце декабря прошлого года российский кабмин поручил «Росатому» подписать с властями Белоруссии меморандум об углублении сотрудничества в области использования атомной энергетики в мирных целях.