Мир 11 августа 2023, 14:16 «Шальная мысль». Лукашенко вновь заговорил о строительстве второй АЭС в Белоруссии Президент Белоруссии Лукашенко допустил строительство второй АЭС в стране piqsels

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил создания второй атомной электростанции на территории страны. Заявление прозвучало во время его встречи с сотрудниками организаций, расположенных на территории РУП «Национальный аэропорт Минск». Лукашенко процитировало издание «СБ. Беларусь сегодня»

«На электро будем переходить — недаром же атомную станцию построили. <…> У меня такая шальная мысль — и вторую атомную электростанцию построить», — признался белорусский лидер.

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Он добавил, что хотел бы расположить ее на востоке страны.

Александр Лукашенко допускал возможность строительства второй АЭС еще в 2021 году. Тогда он заявлял, что, «если надо будет», она появится вопреки критике Запада, потому что будущее за атомной энергией.

Во время посещения Национального аэропорта Минск и Минского завода гражданской авиации № 407 президент Белоруссии озвучил еще одну «шальную мысль»: «развернуться и производить свой летательный аппарат». По его мнению, мечта имеет все шансы сбыться.