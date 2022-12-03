Важное 03 декабря 2022, 17:43 Россия и Белоруссия договорились о совместном обеспечении региональной безопасности Минобороны Белоруссии и России договорились вместе обеспечить безопасность в военной сфере РИА «Новости»

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В Минске встретились главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин. В белорусском оборонном ведомстве сообщили, что страны подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между государствами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

В Минобороны Белоруссии уточнили, что министры поставили свои подписи под документом от 19 декабря 1997 года. Главы ведомств также обсудили ряд вопросов, затрагивающих двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество стран.

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Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что европейские политики пытаются выстроить безопасность в регионе без участия России и Белоруссии. Министр иностранных дел подчеркнул, что РФ не устраивает такой вариант. Утром 2 декабря созвонились президенты двух стран. Они договорились о встрече в Москве — в декабре они обсудят вопросы, связанные с реализацией Союзного государства.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к диалогу с Россией. Он подчеркнул, что желает установления мирного порядка в Европе с участием РФ.