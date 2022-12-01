Власть 01 декабря 2022, 15:59 Лавров заявил, что Европа делает попытки выстроить безопасность без России и Белоруссии Глава МИД Лавров: Европа пытается выстроить безопасность без участия России и Белоруссии piqsels

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Политики ЕС хотят выстроить безопасность без РФ и Белоруссии. Однако российской стороне такая безопасность не нужна. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Они уже пытаются строить безопасность без России и Белоруссии. Но им сейчас надо между собой договориться», — сообщил он во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

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По его словам, французский президент Эммануэль Макрон срочно отправился в Вашингтон — «жаловаться, требовать». Глава МИД РФ заявил, что не знает, чем все это закончится.

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«Но нам такая безопасность не нужна. Вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась Соединенным Штатам», — добавил министр.

Также он сказал о том, что Соединенные Штаты пытаются всячески «затушевать» антироссийскую направленность военных учений в разных точках мира.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко руководство Украины пытается втянуть войска стран — членов НАТО в конфликт на своей территории. По его словам, зафиксирован рост числа провокаций около белорусской государственной границы.