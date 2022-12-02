Мир 02 декабря 2022, 14:17 Шольц признался, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией — The Times The Times написала о надежде канцлер ФРГ Шольца на возвращение к мирному порядку с Россией РИА «Новости»

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Немецкий канцлер Олаф Шольц высказал надежду на возвращение к мирному порядку с Россией. Об этом написала британская газета The Times.

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе. <…> Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому», — сказал Шольц на круглом столе, прошедшим в рамках Берлинской конференции по безопасности.

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Канцлер подчеркнул, что Германия готова к диалогу с российской властью по вопросам размещения ракет и контроля вооружений. При этом газета отметила, что мнение немецкого политика сильно отличается от позиции самых больших критиков России — стран Прибалтики и Польши.

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Кремль 2 декабря сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Российский лидер призвал Германию пересмотреть свой подход по отношению к конфликту на Украине. Путин напомнил, что Запад, включая ФРГ, накачивает украинскую сторону вооружением. Об этом написало РИА «Новости».