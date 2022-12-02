Мир 02 декабря 2022, 20:16 Путин и Лукашенко запланировали встречу в Москве в декабре Президенты России и Белоруссии проведут в декабре переговоры по теме Союзного государства РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко в Москву для проведения переговоров по вопросам Союзного государства, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Лидеры запланировали провести встречу в декабре.

Утром 2 декабря президенты поговорили по телефону. Они пообщались на тему предстоящего саммита Евразийского экономического союза, который состоится в Киргизии, а также обсудили двусторонние отношения.

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Главы государств обменялись мнениями о происходящем на границах России и Белоруссии и условились о координации совместных действий. Отдельно обсудили ход спецоперации на Украине.

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Путин пригласил Лукашенко в Москву для обсуждения вопросов реализации Союзного государства. Президенты договорились о проведении конгресса молодых ученых двух стран в течение ближайшего года.

Европейские политики пытаются выстроить политику безопасности без участия России и Белоруссии, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что РФ не заинтересована в таком развитии событий.