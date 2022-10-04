Рогозин связал заявления Маска по Крыму с космонавтом Роскосмоса | 360°

Власть 04 октября 2022, 00:47 Поделиться Telegram

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Viber Рогозин связал заявления Маска по Крыму с космонавтом Роскосмоса Экс-глава Роскосмоса Рогозин: причиной слов Маска стала русская женщина-космонавт Кикина РИА «Новости»

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Причиной высказываний Илона Маска о превосходстве России над Украиной является русская женщина-космонавт Анна Кикина, заявил в Telegram-канале экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

«Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал Рогозин.

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Запуск корабля Crew Dragon, на котором в рамках миссии Crew-5 на МКС отправится Кикина, откладывали несколько раз из-за погодных условий. Старт перенесен на 4 октября.

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Американский миллиардер Илон Маск в Twitter опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из четырех пунктов и включает признание Крыма частью России. При этом он отметил, что в случае полномасштабного противостояния Украина проиграет России, ведь РФ превосходит ее по численности населения и другим ресурсам.

Высказывание Маска не осталось незамеченным. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предпринимателя молодцом и пошутил, что «Юстас рано расшифровался».

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