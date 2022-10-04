Медведев похвалил Маска за предложенный план урегулирования конфликта на Украине | 360°

Власть 04 октября 2022, 00:19 Поделиться Telegram

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Viber Медведев похвалил Маска за предложенный план урегулирования конфликта на Украине Зампред СБ РФ Медведев назвал Маска молодцом за план урегулирования конфликта на Украине РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Илон Маск молодец и достоин присвоения внеочередного воинского звания. Такую оценку американскому миллиардеру Медведев дал после публикации Маском плана по урегулированию конфликта на Украине. Пост зампреда опубликован в Telegram-канале.

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа „Ukraine is an artificial state“ („Украина — искусственное государство“ — прим.ред.)», — написал Медведев.

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Американский миллиардер в Twitter предложил четыре пункта по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Они включают признание Крыма частью России и гарантии нейтрального статуса Украины.

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Маск выразил сомнение, что в случае тотальной войны Украина устоит перед Россией, у РФ значительное превосходство в численности населения. Предприниматель призвал стороны к мирному урегулированию, иначе будет много жертв.

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