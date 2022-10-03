Маск отметил превосходство России над Украиной в ресурсах | 360°

Мир 03 октября 2022, 23:20 Поделиться Telegram

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Viber Маск отметил превосходство России над Украиной в ресурсах Илон Маск отметил превосходство России над Украиной в ресурсах и призвал стороны к миру РИА «Новости»

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Американский миллиардер Илон Маск выразил сомнение, что в случае полномасштабного противостояния Украина устоит перед Россией. Предприниматель призвал стороны к миру, иначе будет много жертв. Об этом он написал на странице в Twitter.

Американский предприниматель отметил, что в России численность населения в три раза выше, чем на Украине. Поэтому победа Украины маловероятна.

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«Если вы заботитесь о людях на Украине, стремитесь к миру», — добавил предприниматель.

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Маск устроил опрос пользователей, имеют ли прав жители Донбасса и Крыма самостоятельно решать, частью какой страны им быть. Более половины респондентов ответили положительно, они считают, что у граждан этих территорий есть такое право.

Маск предложил четыре пункта для урегулирования конфликта на Украине. Среди них — признать Крым частью России и обеспечить нейтральный статус Украины. Американец считает, что именно таким и будет исход, вопрос только в том, сколько людей погибнет до того момента.

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