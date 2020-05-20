Регистрацию недвижимости в России упростят

Правительство готовит законопроект, который облегчит государственную регистрацию недвижимости. Он содержит изменения, которые коснутся всех участников рынка.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, правительство обобщило все возникающие на практике вопросы от участников рынка: от обычных граждан до самих органов местного управления и государственных регистраторов прав. Законопроект содержит несколько десятков изменений.

«Мы фундаментально подошли к исправлению недостатков законодательства, основываясь, прежде всего, на мнении потребителей государственных услуг — бизнеса, отраслевых специалистов, участников рынка и, конечно, граждан. Поэтому предложенный пакет изменений существенно упростит большинство процедур для участников рынка и ликвидирует правовые пробелы учетно-регистрационной сферы», — объяснила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Среди предложенных изменений цифровизация процесса регистрации. Теперь при заключении сделок с органами публичной власти гражданам не потребуется оформление электронной цифровой подписи. Кроме того, через личный кабинет можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. Для этого тоже не понадобится электронная цифровая подпись.

Взаимодействие с Росреестром будет проходить через порталы государственных и муниципальных услуг, что позволит использовать цифровой потенциал регионов.

Еще одно изменение ликвидирует правовой пробел в отношении объектов недвижимости, которые прекратили свое существование, но сведения о них до сих пор содержатся в ЕГРН. После принятия законопроекта, например, наследник сможет снять с кадастрового учета снесенный садовый дом без проведения регистрации права собственности.

Законопроект разрешит принимать документы для государственного кадастрового учета и регистрации на выездах, причем для ветеранов Великой Отечественной войны и людей с ограниченными возможностями это будет бесплатно.

В том же документе отменяется максимальный размер машино-места. Теперь его смогут устанавливать сами застройщики. Минимальный останется прежним — 5,3×2,5 метра.