Подмосковье оказалось лидером по дистанционному оформлению недвижимости

Подмосковье вошло в топ-5 регионов, жители которых предпочитают оформлять недвижимость дистанционно. В рейтинге оказались и столица с Нижним Новгородом. Однако чаще всего таким способом воспользовались в Московской области.

Список составили по итогам первого квартала 2020 года. Еще две строчки заняли Самарская область и Краснодарский край, сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

Всего за первый квартал принято почти 96 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость. При этом от жителей Московской области — 19,3 тысячи, столицы — 9,9, Нижегородской области — 6,9, Самарской области — 4,9 и Краснодарского края — 3,9.

Дистанционный способ позволяет выполнить все действия, связанные с регистрацией, в те же сроки, что и при обычной подаче заявления. Единая процедура учета занимает десять рабочих дней.

Зарегистрировать права собственности или, например сделку, можно будет, используя электронные документы. Оформить недвижимость удастся в любом регионе независимо от места жительства.

По сравнению с первым кварталом прошлого года россияне стали подавать заявления дистанционным способом на 14,4% чаще.

В условиях самоизоляции жители Подмосковья могут получить услуги Росреестра дома. Оформить землю, имущество и решить сопутствующие вопросы удастся онлайн.

Услуги доступны на портале rosreestr.ru. Получить их можно при наличии электронной цифровой подписи. Мы собрали все ответы на самые популярные вопросы об этом в материале.