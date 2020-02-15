Жители города в Башкирии устали выпрашивать у властей парковку и вызвали шамана

Жители одного из домов в башкирском городе Агидель устали ждать, пока власти выделят им парковку. Дом большой, машин много, а парковаться приходится на газоне. Чтобы дело сдвинулось, позвали шамана и могущественных Духов Бо.

По словам местных жителей, власти бездействуют, им на людей наплевать. Раз так, жители многоподъездной девятиэтажки решили призвать на помощь высшие силы. Посредником между местными властями и возмущенными горожанами должны выступить могущественные духи.

«Мы хотим парковку во дворе. Чтобы люди могли как-то — приехал, припарковался. Машины-то на газоне стоят в данный момент. А за это штрафы потом. Колоссальные… В нашем дворе места для машин мало, машин много, дом девятиэтажный. Мы уже давно пытаемся обратить внимание на наш дом, чтобы нам хотя бы какое-то благоустройство двора нужно. Раз мы ничего не смогли дождаться от властей, мы решили взять дело в свои руки и даже решили прибегнуть к высшим силам. Потому что больше у нас надежды ни на кого нету», — рассказали жители двора.

Люди надеются привлечь «высшие силы» на свою сторону. Башкирское ноу-хау: чиновники бездействуют — в бой вступят потусторонние силы. Танцы с бубном против бюрократии и безразличия власти. Интересно, через сколько у настрадавшихся автомобилистов появится парковка.