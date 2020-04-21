Подмосковные жители смогут оформить в Росреестре имущество онлайн. Подробная инструкция
Услуги Росреестра доступны онлайн на портале rosreestr.ru, и получить их можно будет при наличии электронной цифровой подписи. В Минмособлимуществе подготовили ответы на самые популярные вопросы жителей Подмосковья.
Работа с услугами Росреестра дома
Если же вы поймете, что запутались на портале или не знаете, какая из услуг вам нужна, то сможете позвонить по телефонам управления Росреестра:
• 8 (499) 148-89-49;
• 8 (910) 415-68-56.
Также можно связаться с ведомственным центром по номеру 8 (800) 100-34-34 или же отправить письмо на электронный адрес 50_upr@rosreestr.ru.
Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, имущество — это один из главных активов человека.
А своевременное оформление имущественных вопросов является залогом успешного бизнеса, вопросом личной защищенности человека или даже здоровья и жизниНаталья Адигамова.
Она добавила, что в условиях режима повышенной готовности важно обеспечить доступ к услугам всевозможными способами.
Столкнулись с проблемами?
Сотрудники Росреестра выслушают вас и проконсультируют по телефонам:
• 8 (499) 148-82-60;
• 8 (499) 148-49-74.
Обращение можно подать через форму обратной связи на сайте Росреестра. Ответ придет в течение 30 дней.
Подали заявку и хотите узнать результат?
А если у вас есть доступ к интернету, то статус вашего заявления можно проверить на сайте по номеру поданной заявки.
Сотрудники Росреестра также помогут по многоканальным телефонам:
• 8 (499) 148-82-60;
• 8 (499) 148-49-74;
• 8 (499) 148-85-75;
• 8 (499) 264-20-89;
• 8 (499) 264-87-55;
• 8 (499) 152-23-86;
• 8 (499) 148-89-49;
• 8 (910) 415-68-56.
Получить всю информацию об объекте недвижимости можно онлайн по ссылке.
Нужна выписка из ЕГРН?
Для получения выписки из ЕГРН достаточно заполнить форму на портале Росреестра. В течение трех дней она придет вам в Личный кабинет.