Подмосковные жители смогут оформить в Росреестре имущество онлайн. Подробная инструкция

В условиях самоизоляции жители Подмосковья смогут получить услуги Росреестра дома. Как сейчас оформить землю, имущество и решить сопутствующие вопросы — рассказали в правительстве региона.

Услуги Росреестра доступны онлайн на портале rosreestr.ru, и получить их можно будет при наличии электронной цифровой подписи. В Минмособлимуществе подготовили ответы на самые популярные вопросы жителей Подмосковья.

Работа с услугами Росреестра дома

Если же вы поймете, что запутались на портале или не знаете, какая из услуг вам нужна, то сможете позвонить по телефонам управления Росреестра:

• 8 (499) 148-89-49;

• 8 (910) 415-68-56.

Также можно связаться с ведомственным центром по номеру 8 (800) 100-34-34 или же отправить письмо на электронный адрес 50_upr@rosreestr.ru.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, имущество — это один из главных активов человека.

А своевременное оформление имущественных вопросов является залогом успешного бизнеса, вопросом личной защищенности человека или даже здоровья и жизни Наталья Адигамова.

Она добавила, что в условиях режима повышенной готовности важно обеспечить доступ к услугам всевозможными способами.

Столкнулись с проблемами?

Сотрудники Росреестра выслушают вас и проконсультируют по телефонам:

• 8 (499) 148-82-60;

• 8 (499) 148-49-74.

Обращение можно подать через форму обратной связи на сайте Росреестра. Ответ придет в течение 30 дней.

Подали заявку и хотите узнать результат?

А если у вас есть доступ к интернету, то статус вашего заявления можно проверить на сайте по номеру поданной заявки.

Сотрудники Росреестра также помогут по многоканальным телефонам:

• 8 (499) 148-82-60;

• 8 (499) 148-49-74;

• 8 (499) 148-85-75;

• 8 (499) 264-20-89;

• 8 (499) 264-87-55;

• 8 (499) 152-23-86;

• 8 (499) 148-89-49;

• 8 (910) 415-68-56.

Получить всю информацию об объекте недвижимости можно онлайн по ссылке.

Нужна выписка из ЕГРН?

Для получения выписки из ЕГРН достаточно заполнить форму на портале Росреестра. В течение трех дней она придет вам в Личный кабинет.