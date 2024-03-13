Власть 13 марта 2024, 15:41 Реализацию послания Федеральному собранию обсудят на совещании с Путиным 14 марта Путин 14 марта обсудит с кабмином реализацию послания Федеральному собранию РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в четверг, 14 марта, обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию. Совещание пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

С докладами должны выступить первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также заместители главы кабмина Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.

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Президент огласил послание Федеральному собранию 29 февраля, обозначив основные векторы развития страны на ближайшие годы. Так же он выделил проблемы, которые предстоит решить, и внешнеполитические вызовы, которым предстоит дать ответ.

Подробнее о реализации послания Путин побеседовал с журналистом Дмитрием Киселевым в интервью для телеканала «Россия» и РИА «Новости». В ходе разговора они остановились на экономической составляющей послания, изменениях в налоговой сфере и других пунктах, которых касался глава государства в обращении в конце февраля.