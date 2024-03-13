Общество 13 марта 2024, 10:48 Путин ответил Киселеву на вопрос «Где деньги, Зин?» Путин в ответ на вопрос «Где деньги, Зин?» объяснил работу над ростом расходов РИА «Новости»

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Журналист Дмитрий Киселев задал президенту России Владимиру Путину вопрос о средствах, которые пойдут на реализацию масштабных проектов, анонсированных в послании Федеральному собранию. Текст интервью опубликовали на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, обращаясь с посланием, вы, образно говоря, вынимали из рукава триллион за триллионом», — отметил Киселев.

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По его словам, президент предложил совершенно удивительный план развития страны с другой инфраструктурой и социальной системой.

«Так и хочется спросить, задать Ваш любимый вопрос из Высоцкого: „Где деньги, Зин?“. Мы их заработали вообще?» — поинтересовался он.

«Да, конечно», — ответил Путин.

Более того, продолжил глава государства, все это было сверстано в результате кропотливой работы экспертного сообщества, специалистов правительства, администрации и полностью вписывается в бюджетные правила.

«И, на самом деле, носит достаточно консервативный характер, потому что некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше», — указал он.

Таким образом, по его словам, такие специалисты придерживаются мнения, что нужно было бы запланировать и большие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики страны.

«Думаю, что вполне вероятно, если все сложится так, как говорят оптимисты из этой среды экспертов, о которой я сказал, то мы можем — и должны, и сможем — увеличить эти расходы по различным направлениям», — пояснил Путин.

Киселев уточнил, что речь идет о шестилетнем периоде. Президент ответил утвердительно, пояснив, что сейчас идет работа над бюджетом на трехлетний плановый период.

«Но, конечно, когда мы готовились к посланию, <…> исходили из того, что будем просчитывать наши доходы и расходы по тем направлениям, которые мы считаем ключевыми, приоритетными именно на шесть лет», — заключил он.