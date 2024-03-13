Общество 13 марта 2024, 10:05 Появилось полное видео интервью Путина Дмитрию Киселеву Пресс-служба Кремля опубликовала полное видео интервью Путина Киселеву РИА «Новости»

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Полное видео интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву для РИА «Новости» и телеканала «Россия» опубликовали в официальном Telegram-канале и на сайте Кремля.

Многие вопросы, которые Киселев адресовал главе государства, касались послания Федеральному собранию, которое он огласил 29 февраля в Гостином Дворе в Москве. В ходе своего обращения президент обозначил основные задачи развития страны.

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Анонсируя интервью с Путиным для РИА «Новости» и телеканала «Россия», Киселев отмечал, что после послания Федеральному собранию возникло множество дополнительных вопросов. Кроме того, актуальных оценок требуют и новые угрозы с Запада. В беседе с президентом, по его словам, были расставлены многие точки над i.