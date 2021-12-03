Рашкина вызвали на допрос к следователям

Депутата Госдумы Валерия Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемого. Об этом секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил РИА «Новости».

«Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого», — рассказал Обухов.

СК накануне завел против Рашкина уголовное дело по статье «Незаконная охота группы лиц по предварительному сговору». Дело было возбуждено главой СК Александром Бастрыкиным, поскольку только он уполномочен привлекать парламентариев к уголовной ответственности.

Рашкину может грозить от трех до пяти лет тюрьмы. Статья также предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или в размере зарплаты за три-пять лет. При этом его могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Коммуниста 25 ноября лишили депутатской неприкосновенности. Его также могут привлечь к административной ответственности из-за отказ проходить медицинское освидетельствование при задержании. Генпрокурор РФ Игорь Краснов утверждал, что от Рашкина разило запахом спиртного, и он был за рулем с признаками опьянения.

По версии следствия, в конце октября Рашкин отправился на охоту в Саратовской области, где убил лося. Затем он и еще несколько человек разделали животное. Машину Рашкина остановили, в ней нашли тушу лося, ножи и топор. Поначалу депутат отрицал убийство животного, но впоследствии сознался.