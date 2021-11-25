Рашкина лишили депутатской неприкосновенности после истории с тушей лося

В Госдуме рассмотрели запрос Генпрокуратуры по делу о незаконной охоте на лося, в которой оказался замешан депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Принято решение лишить его депутатской неприкосновенности.

Генпрокурор Игорь Краснов объяснил, что попросил у Госдумы согласие на избрание Рашкину меры пресечения из-за возможного оказания им давления на свидетелей.

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«Из имеющихся материалов усматривается, что Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком, что необходимо учитывать при возможном избрании ему меры пресечения в случае положительного рассмотрения основного вопроса [о привлечении к уголовной ответственности]», — подчеркнул генпрокурор.

Краснов попросил дать согласие на избрание депутату Рашкину меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В конце октября сотрудники остановили Рашкина, который ехал на машине по саратовскому лесу. В багажнике авто нашли разделанную тушу лося. Сначала депутат заявил, что нашел убитое животное во время прогулки и вез его в полицию. Правоохранители завели уголовное дело о незаконной охоте.

Позже Рашкин признался, что застрелил лося, приняв его за кабана. Он рассказал, что его ввели в заблуждение знакомые, которые уверили, что у них есть все необходимые для законной охоты документы. Депутат отметил, что раскаивается, так как сразу не проверил эту информацию.