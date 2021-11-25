Адвокат сказал, какое наказание грозит Рашкину после снятия неприкосновенности

Валерий Рашкин лишился депутатской неприкосновенности после истории с убитым лосем. Адвокат Алексей Краснов пояснил «360», что может грозить депутату в рамках возбужденного уголовного дела.

Дело, как указано на сайте Следственного комитета, изначально возбудили по части первой статьи 258 УК РФ о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

«Размер такого ущерба определяется экспертом на основании различных критериев, в том числе, какое животное было уничтожено и какое значение оно имело для места его обитания», — заметил Краснов.

Наказание по части первой указанной статьи, добавил адвокат, предусматривает до двух лет лишения свободы. И говорить здесь о реальном сроке было бы слишком смело. По части второй санкции строже — от трех до пяти лет тюрьмы.

«Это более тяжкое преступление, и в таком случае ситуация может кардинально измениться. Для квалификации действия виновного лица именно по части второй следственные органы должны располагать доказательствами, подтверждающими, что были действительно применены какие-либо действия для использования своего служебного положения. Либо преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору», — подчеркнул правозащитник.

Не исключено, что Рашкина привлекут и к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования при задержании.

Запрос Генпрокуратуры по делу о незаконной охоте на лося, к которой оказался причастен депутат от КПРФ Валерий Рашкин, в Госдуме рассмотрели 25 ноября. Парламентарии высказались за лишение его депутатской неприкосновенности.

Автомобиль, в котором ехал Валерий Рашкин, остановили в саратовском лесу в конце октября. В багажнике машины лежала разделанная туша лося. Сначала депутат рассказал, что якобы нашел убитое животное и собирался отвезти его полицейским. Правоохранители возбудили дело о незаконной охоте. Позже Рашкин признался, что спутал лося с кабаном и застрелил его.