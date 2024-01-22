Мир 22 января 2024, 13:26 Управление верховного комиссара ООН по правам человека посочувствовало жителям Донецка УВКПЧ ООН выразило сожаление из-за атаки ВСУ на Донецк и гибели 27 жителей Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Международному сообществу известно об атаке Вооруженных сил Украины на Донецк и гибели мирных жителей. Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел в разговоре с РИА «Новости» выразила сожаление по поводу случившегося.

«Нам известно о нападении, в результате которого, согласно местным источникам, погибли 27 человек. Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем, несмотря на отсутствие доступа в Донецк», — сказала она.

Реклама

Генсек ООН Антониу Гутерриш публично осудил удар по рынку в Донецке 21 января. Он напомнил, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей запрещены международным правом.

Украинская артиллерия обстреляла микрорайон Текстильщик в Донецке. Погибли 27 человек и получили ранения 25 жителей, в том числе два подростка. В тот же день в Куйбышевском районе сбросили боеприпас с беспилотника и обстреляли Горловку. Погиб еще один человек, пятеро получили травмы. RT показал обстановку в регионе.