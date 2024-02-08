Спорт 08 февраля 2024, 15:18 Китай подтвердил участие в «Играх будущего» в России Помощник президента Ушаков: КНР подтвердила участие в «Играх будущего» Unsplash

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Китайская сторона подтвердила участие своих спортсменов в «Играх будущего» в Казани. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, чьи слова привело РИА «Новости».

Атлеты из КНР также поучаствуют и в других турнирах, которые пройдут в России в текущем году. По словам Ушаков, итоги сотрудничества двух стран в сфере культуры и спорта в 2022–2023 годах получили положительные оценки.

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В декабре российский лидер Владимир Путин подписал закон о Международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта. Цель мероприятия заключается в популяризации видов спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.

Глава государства также отметил, что спортсмены из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) поучаствуют в «Играх будущего». Казань примет Игры БРИКС, которые запланированы на 12–23 июня. Атлеты из 50 стран посоревнуются в 25 дисциплинах.