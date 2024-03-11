Власть 11 марта 2024, 14:38 Путин запретил британцам ловить рыбу в России Путин утвердил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соглашение между СССР и Великобританией о рыболовстве 1956 года денонсировали в России. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства постановил денонсировать соглашение правительства СССР с кабмином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое подписали 25 мая 1956 года в Москве. Закон о прекращении сотрудничества приняли 21 февраля в Госдуме, рассмотрели 6 марта в Совфеде.

Реклама

Британские рыболовецкие суда могли становиться на якорь и вести промысел вдоль побережья Кольского полуострова в Баренцевом море. Они добывали пикшу и треску — основу популярного блюда «фиш энд чипс». Только в 2023 году улов достиг 566 тысяч тонн.

По мнению инициаторов закона, денонсация соглашения не повлечет для России серьезных экономических или политических последствий.