06 марта 2024, 11:57
Британским морякам запретили ловить рыбу в Баренцевом море
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве. Об этом сообщило РИА «Новости».
Решение приняли в среду, 6 марта, на заседании Совфеда. Денонсация договора означает, что британским рыбакам теперь запрещено ловить рыбу на российской территории Баренцева моря.
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За 2023 год британские рыбаки выявили около 566 тысяч тонн трески и пикши. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, это составляет 40% от «рыбного меню» Великобритании. При этом власти страны постоянно «выкатывают» новые антироссийские санкции.
Поэтому президент Владимир Путин предложил разорвать договор. Володин подчеркивал, что денонсация соглашения с британским правительством о рыболовстве поспособствовала тому, что Россия вернула себе природные богатства, которыми долгие годы пользовались англичане.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала подготовить целый пакет документов о денонсации невыгодных для России международных соглашений.
Великобритания
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Владимир Путин
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