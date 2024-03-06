Мир 06 марта 2024, 11:57 Британским морякам запретили ловить рыбу в Баренцевом море Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве Unsplash

Читать 360tv в

Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Решение приняли в среду, 6 марта, на заседании Совфеда. Денонсация договора означает, что британским рыбакам теперь запрещено ловить рыбу на российской территории Баренцева моря.

Реклама

За 2023 год британские рыбаки выявили около 566 тысяч тонн трески и пикши. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, это составляет 40% от «рыбного меню» Великобритании. При этом власти страны постоянно «выкатывают» новые антироссийские санкции.

Поэтому президент Владимир Путин предложил разорвать договор. Володин подчеркивал, что денонсация соглашения с британским правительством о рыболовстве поспособствовала тому, что Россия вернула себе природные богатства, которыми долгие годы пользовались англичане.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала подготовить целый пакет документов о денонсации невыгодных для России международных соглашений.