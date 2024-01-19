Мир 19 января 2024, 09:18 Решение Путина встревожило британцев DM: запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда РИА «Новости»

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Жители Великобритании забили тревогу из-за возможного запрета России на вылов рыбы в Баренцевом море, они рискуют остаться без национального блюда фиш-энд-чипс. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Для британцев одно из любимых национальных блюд оказалось под угрозой из-за планов России денонсировать договоренность, по которой британские суда ловят рыбу в Арктике», — написали авторы материала.

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Журналисты отметили, что британские рыболовы добывают в территориальных водах России треску и пикшу «в огромном количестве», мясо которых используется в национальном блюде. Только в 2023 году в Баренцевом море выловили порядка 566 тысяч тонн трески.

По их мнению, вероятные санкции со стороны России станут ответом на запреты со стороны Великобритании. Авторы статьи выразили опасение, что рыболовные суда начнут прогонять военные корабли.

Ранее западные СМИ признали превосходство России в Арктике благодаря передовым ледокольным технологиям.