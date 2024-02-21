Важное 21 февраля 2024, 13:09 Госдума запретила Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря ГД приняла закон о денонсации соглашения с Британией о рыбной ловле от 1956 года Unsplash

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Соглашение России и Великобритании о рыбном промысле в Баренцевом море отменят. Депутаты одобрили правительственный закон о денонсации, сообщила «Дума ТВ».

Соглашение 1956 года давало право британским рыбакам вести промысел, ставить суда на якорь и свободно перемещаться на некоторых участках в Баренцевом море вдоль побережья Кольского полуострова. Правительство России предложило денонсировать его в ответ на решение Великобритании остановить режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле. Оно внесло законопроект 20 января.

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Авторы в пояснительной записке заявили, что соглашение имело преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствовали. По их мнению, денонсация не вызовет серьезных экономических или политических последствий. На заседании 21 февраля Госдума приняла предложенный кабмином закон.

Британцы добывали в российских водах треску и пикшу. Газета Daily Mail предупредила, что отмена соглашения скажется на продажах популярного блюда фиш-энд-чипс.